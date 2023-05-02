Коваленко Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваленко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6087. КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Барнаульск. у., Клочковск. в., с. Лебяжи, Н. С. 6 уч. Барнаульск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 5 сент. 923.
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