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Коваленко Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваленко
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6087. КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Барнаульск. у., Клочковск. в., с. Лебяжи, Н. С. 6 уч. Барнаульск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 5 сент. 923.

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