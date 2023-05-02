Дзендзелевский Евсей Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзендзелевский
- Имя
- Евсей
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46485. ДЗЕНДЗЕЛЕВСКІЙ, ЕВСЕЙ ЕВДОкимовъ. К. Гайсин. у., в. и м. Хащевата, 23 л.; — К.-Подольск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Мая 905.
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