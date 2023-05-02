Ермолаев Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермолаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4470. ЕРМОЛАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., г. Старая-Русса. Новгородск. Губсуд. Ст. 86 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 дек. 923
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