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Золотарев Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Золотарев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3464. ЗОЛОТАРЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 27 л., Орловск. у., Баклановск. в., хутора Крутовского. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 105, 116, 177, 180, 187, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6/ХІІ—23.

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