Золотарев Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золотарев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3464. ЗОЛОТАРЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 27 л., Орловск. у., Баклановск. в., хутора Крутовского. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 105, 116, 177, 180, 187, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6/ХІІ—23.
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