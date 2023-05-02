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Засыпкин Герасим Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Засыпкин
Имя
Герасим
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
146101. ЗАСЫПКИНЪ, ГЕРАСИМЪ АКИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Уфимск. у., Дмитріевск. в., с. Краснаго Яра, 27 л.; — Уфимск. О. С. 17 Авг 909, 133, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 7626, арест. отд. 4½ г. Исп. 10 Нояб. 909. счит. ср. съ 28 Апр. 908. | 906 652151 169 М. | 906 28446 169 М. 146102. ЗАСЯДЬВОВКА, ГРИГОРІЙ ДМИтріевъ. К. Каневск. у., в. и м. Шендеровки, 21 г.; — М. С. 4 уч. Каневск. окр. 4 Нояб. 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Нояб. 909,

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