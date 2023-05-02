Дорофеев Федор Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорофеев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46562. ДОРОФЕЕВЪ, ФЕДОРЪ ИЛЛАРІОновъ. Мщ. г. Шлиссельбурга, 38 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 39 уч., 170 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905.
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