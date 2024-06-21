Тимошенко Арсений Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошенко
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139926. ТИМОШЕНКО, АРСЕНІЙ ГЕРАСИМОВЪ. Ряд. изъ к. Радомысльск. у., Иванковск. в., с. Леоновки, 20 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 140, 149 и 1614 У. и Воин. У., въ воен. тюр. 3 м. съ зам. строг. ар. 7 н. Исп. въ Окт. 909.
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