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Тимошенко Арсений Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимошенко
Имя
Арсений
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139926. ТИМОШЕНКО, АРСЕНІЙ ГЕРАСИМОВЪ. Ряд. изъ к. Радомысльск. у., Иванковск. в., с. Леоновки, 20 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 140, 149 и 1614 У. и Воин. У., въ воен. тюр. 3 м. съ зам. строг. ар. 7 н. Исп. въ Окт. 909.

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