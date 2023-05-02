Айвазянц Арутюн Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Айвазянц
- Имя
- Арутюн
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44732. АЙВАЗЯНЦЪ, АРУТЮНЪ (АРТЕмій) Ивановъ. Мщ. г. Сигнаха, 29 л.; — Помощи. М. С. 4 Мир. отд. г. Тифлиса, 16 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 25 Марта 905.
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