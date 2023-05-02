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Чепеев Роман Каллистратович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чепеев
Имя
Роман
Отчество
Каллистратович
Дата исполнения приговора
09 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7960. ЧЕПЕЕВ, РОМАН КАЛЛИСТРАТОВИЧ, 33 л., Гр. Лаишовск. у., Аркатовск, в., д. Белкиной,; Н. С. Александровск. уч. г. Москвы, Растрата, лиш. св. 1 г., Исп. 9 апр. 919.

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