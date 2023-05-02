Чепеев Роман Каллистратович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чепеев
- Имя
- Роман
- Отчество
- Каллистратович
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7960. ЧЕПЕЕВ, РОМАН КАЛЛИСТРАТОВИЧ, 33 л., Гр. Лаишовск. у., Аркатовск, в., д. Белкиной,; Н. С. Александровск. уч. г. Москвы, Растрата, лиш. св. 1 г., Исп. 9 апр. 919.
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