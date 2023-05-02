Зелтин Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зелтин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46887. ЗЕЛТИНЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. Зап. ефрейт. изъ к. Митано-Бауск. у., Анненбургск. в., 34 л.; — Митав. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 3 Мая 905.
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