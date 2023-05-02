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Климов Григорий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Григорий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
14 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4326. КЛИМОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 40 л., Курск. г., Остоблянск. в., д. Меновье. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 67, 226, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 14/ІѴ—24.

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