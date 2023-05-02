Климов Григорий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4326. КЛИМОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 40 л., Курск. г., Остоблянск. в., д. Меновье. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 67, 226, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 14/ІѴ—24.
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