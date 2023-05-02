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Жардецкий Александр Святославович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жардецкий
Имя
Александр
Отчество
Святославович
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4572. ЖАРДЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР СВЯТОСЛАВОВИЧ, 65 л., Гомельск. г., г. Молина. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 180. лиш. св. 1 г. Исп. 8 нояб. 923.

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