Язвинская Камилия Якубова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Язвинская
- Имя
- Камилия
- Отчество
- Якубова
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47153. ЯЗВИНСКАЯ, КАМИЛІЯ ЯКУБОва. Шляхт. Остров. у., гм. Дмохи-Глинки, д. Олдаки-Магнаброкъ, 39 л.; — Гм. С., 3 окр. Остров. у., 169 и 171 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Апр. 907. | 902 103468 173 М.
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