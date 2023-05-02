Барабошкин Владимир Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабошкин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45106. БАРАБОШКИНЪ, ВЛАДИМІРЪ Алексѣевъ. К. Дмитров. у., Клинск. в., д. Беклемищева, 18 л.; — Москов. Ст. М. С. Сухарев. уч., 16, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 23 Мая 905.
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