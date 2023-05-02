Карась Мечислав Волеславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карась
- Имя
- Мечислав
- Отчество
- Волеславов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32071. КАРАСЬ, МЕЧИСЛАВЪ ВОЛЕСЛАвовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рѣчицк. у., Хойникск. в. и м., 23 л.; — Минск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 152, 1 и 2 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 29 Марта 905. | 903 40313 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 74478. | 901 74124 170 М.
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