Коровин Антон Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коровин
- Имя
- Антон
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86850. КОРОВИНЪ, АНТОНЪ МИХАЙловъ. К. Усманск. у., Демшинск. в., с. Краснаго, 47 л.; — М. С. 8 уч. Ростов. (и./Д.) окр., 977 У., по сов. съ приг. сего М. С., отъ 20 Марта 908 г., тюр. 3½ м. Исп. 3 Мая, счит. ср. съ 20 Марта 908. | 902 54 169 169 М. | 901 60528 169 М.
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