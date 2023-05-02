Енанчинцев Влас Ипполитов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Енанчинцев
- Имя
- Влас
- Отчество
- Ипполитов
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46691. ЕНАНЧИНЦЕВЪ, ВЛАСЪ ИППОЛИтовъ. К. Ишимск. у., Жиляковск. в., д. Епанчинки, 39 л.; — М. С. 1 уч. Ишимск. у., 169, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 22 Марта 905.
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