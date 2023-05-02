Воинов Антон Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воинов
- Имя
- Антон
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13859. ВОИНОВ, АНТОН МИРОНОВИЧ, 39 л. Гр. Богородицк. у., Болотовск. в.; — Р. Т. г. Тулы. Взяточнич., лиш. св. 3 г., с зач. 4 м. пр. з. Исп. 30 марта 920.
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