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Кузнецов Федор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Федор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
01 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7376. КУЗНЕЦОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, 18 л., Кадниковск. у., Троицк. в., д. Тимофеевской. Н. С. 4 уч. Кадниковск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. Исп. 1 апр. 923.

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