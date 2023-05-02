Жабин Даниил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жабин
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46731. ЖАБИНЪ, ДАНІИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Тамбов. у., Сампурск. м., с. 2 Никольскаго, 23 л.; — У. Чл. О. С., по Тамбов. у., 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 30 Мая 905.
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