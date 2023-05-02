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Змиев Георгий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Змиев
Имя
Георгий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4975. ЗМИЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Городищенск. у., Ершовск. в. и с. Н. С. 2 уч. Петровск. у. Ст. ст. 105, 116, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 июня 923.

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