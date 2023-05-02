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Будилов Николай Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будилов
Имя
Николай
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130380. БУДИЛОВЪ, НИКОЛАЙ ВАсильевъ. К. Осинск. у., Печменск. в., д. Адыева-Завода, 18 л.; — У. Чл. О. С. по Осинск. у., 26 Мая 909, 2 ч. 567 У. и 173 М., тюр. 1 м. Исп. 10 Окт. 909.

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