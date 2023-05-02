Квасова Мария Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Квасова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4523. КВАСОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 20 л., Пугачевск. у., Екатериновск. в., с. Хворостянки. Ульяновск. Губсуд. Ст. ст. 180а, 2 Ч. 184, лиш. св, 5 л. и пор. пр. з г. П. в. а. с. 25/ѴІІ—24.
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