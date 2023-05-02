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Демин Афанасий Онуфриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демин
Имя
Афанасий
Отчество
Онуфриевич
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
2553. ДЕМИН АФАНАСИЙ ОНУФРИЕВИЧ, 45 л., г. Котельнича. Н. С. 1 уч. Котельничск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 15/ХІІ - 23.

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