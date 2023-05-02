Воробьев Григорий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48070. ВОРОБЬЕВЪ, ГРИГОРІЙ АНДРЕевъ, 23 л. К. Нижегородск. г., Макарьевск. у., Воскресенск. в., д. Каменки; — Владимирск. О. С., 20 Дек. 910, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 8 м. и 21 дн. предв. заключ. Исп. 24 Янв. 911. 909 88801 169 М. | 906 41882 169 М. 909 4183 1 ч. 1655 У. | 903 62749 169 М. 906 75996 169 М.
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