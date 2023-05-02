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Сидоренков Андрей Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоренков
Имя
Андрей
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
02 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
11773. Сидоренков Андрей Тимофеевич, 21 г., Смоленск. г., Демидовск. у., Понизовск. в., д. Красное-Савостье. Н. С. 4 уч. Демидовск. у. Ст. 150, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 2 июля 926.

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