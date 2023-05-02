Харжавин Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харжавин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140725. ХАРЖАВИНЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. К. Мамадыш. у., Кляушск. в., с. Новопоселенной Тулбы, 54 л.; — З. Н. 2 уч. Мамадышск. у., 154 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Окт. 909.
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