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Лаврентьев Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврентьев
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7814. ЛАВРЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАН0ВИЧ, 42 л., г. Иркутска. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 3 апр. 923.

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