Ленденау Алексей Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ленденау
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84220. ЛЕНДЕНАУ, АЛЕКСѢЙ НИКОлаевъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. ст. Головинской, Заларинск. в., Балаганск. у., рд. въ д. Усть-Осѣ, Малышевск. в., т. же у.; — Иркутск. С. П., 12 Февр. 911, 152, 1643¹, 1653 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сей П. отъ 28 Нояб. 909 г. (1653 У., арест. оц. 1 г.) и 2-хъ приг. Иркутск. О. С. отъ 29 Нояб. 910 г. (1654¹ У., арест. отд. 1½ г.) и отъ 20 Іюля 910 г. (1643¹ У., арест. отд. 4 г.), арест. отд. 5 л. Исп. 6 Іюня 911.
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