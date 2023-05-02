Яковлев Сергей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47181. ЯКОВЛЕВЪ, СЕРГѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ- Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣжецк. у., Рыбинск. в., д. Борки. 29 л.; — СПБ. О. С., 114, 9. 1 ч. 1647 и 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 14 Апр. 907. | 904 19786 1643 У. | 901 32374 169 М. | 902 103491 170 М.
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