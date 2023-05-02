Виноградов Евгений Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101390. ВИНОГРАДОВЪ, ЕВГЕНІЙ МИхайловъ, 49 л. Мщ. изъ сс. г. Тары, рд. Сердобск. у., Вертуновск. в., въ с. Власовкѣ; — Тобол. О. С., 3 Марта 911, 152¹ и 1 ч. 225 У., арест. отд. 5 л., съ зач. 9 м. предв. заключ. Исп. 14 Іюля 911. | 909 21448 170¹ М. | 83 53353 1647 У. | 903 62678 169 М. | 83 11361 1647 У. | 90 11700 313 У. | 79 57364 1656 и 1688 У. | 85 68051 313 У. | 78 52751 169 М.
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