Лобонов Никифор Гордеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобонов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Гордеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26006. ЛОБОНОВ, НИКИФОР ГОРДЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Астраханск. у., Икрянинск. в., с. Бертюль; — Р. Т. г. Астрахани. Должн. прест., пр. р. с лиш. пр. 5 л. Исп. 17 апр. 920.
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