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Сеструхин Матвей Евлампиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сеструхин
Имя
Матвей
Отчество
Евлампиевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
28704. СЕСТРУХИН, МАТВЕЙ ЕВЛАМПИЕВИЧ, 32 л. Гр. Кадниковск. у., Маныловск. в., д. Худяковской; — Н. С. 2 уч. Кадниковск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. условно, с лиш. пр. 3 г. Исп. 3 июня 920.

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