Сеструхин Матвей Евлампиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сеструхин
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Евлампиевич
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28704. СЕСТРУХИН, МАТВЕЙ ЕВЛАМПИЕВИЧ, 32 л. Гр. Кадниковск. у., Маныловск. в., д. Худяковской; — Н. С. 2 уч. Кадниковск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. условно, с лиш. пр. 3 г. Исп. 3 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.