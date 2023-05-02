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Попов Гавриил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Гавриил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
27862. ПОПОВ, ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ, 18 л. Гр. г. Вологды; — Н. С. 3 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 14 мая 920.

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