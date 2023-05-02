Семикашин Аким Трифонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семикашин
- Имя
- Аким
- Отчество
- Трифонов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45016. СЕМИКАШИНЪ, АКИМЪ ТРИФОновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Томск. у., Елгайск. в., д. Старой-Ювалы, 36 л., рд. Моршан. у., Черкинск. в., въ с. Иваньѣ; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 2 ч. 1655 У арест. отд. 2 г. Исп. 11 Апр. 907. | 902 91073 1655 У. | 89 46384 170 М. | 98 98321 1655 У. | 88 64575 170 М. | 96 98488 1655 У. | 87 98959 170 М. | 93 38407 180 М. | 86 94735 170 М. | 91 16039 1646 У. | 88 72878 169 М.
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