Богданов Давыд Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Давыд
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45300. БОГДАНОВЪ, ДАВЫДЪ АНДРЕевъ. К. Бобровск. у. и в., пос. Леоновскаго, 19 л.; — Воронежск. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1609 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 8 м. Исп. 15 Іюня 905.
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