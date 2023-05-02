Швов Михаил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Швов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8179. ШВОВ, МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 15 л. Гр. Малоярославецк. у., Неделинск. в. и д.; - Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 мм., с лиш. пр. проживат. в Москве в теч. 3 л. Исп. 7 окт. 919.
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