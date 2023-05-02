Арапова Вера Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арапова
- Имя
- Вера
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12859. АРАПОВА, ВЕРА ПЕТРОВНА, 24 л. Гр. Богучарск. у., Подгоренск. в. и д.; — Н. С. 4 уч. г. Екатеринодара. Убийство, лиш. св. 1 г. условно, с лиш. пр. 1 г. Исп. в июле 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.