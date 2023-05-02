Облонковский Юзеф Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Облонковский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28301. ОБЛОНКОВСКІЙ, ЮЗЕФЪ ЯНОВЪ. К. Скерневицк. у., гм. Корабьевице, 26 л., рд. Блонск. у., въ пос. Жирардовѣ; — Варшав. О. С., 13 и 1 ч. 1633 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Окт. 808. | 905 76030 170 М. | 96 43340 1655 У. | 904 6856 170 М. | 95 20496 1655 У. | 99 13035 271 и 1642 У. | 93 90506 1655 У. | 98 83522 169 М. 1 92 93510 169 М.
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