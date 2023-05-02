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Пономарев Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7880. ПОНОМАРЕВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Кирсановск. у., Пригородно-Слободск. в Тамбовский Губсуд. Ст. ст. 109, 112, 114 ч. 2, 157, лиш. св. 3 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 дек. 923.

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