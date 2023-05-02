Пшеничный Тит Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пшеничный
- Имя
- Тит
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8079. ПШЕНИЧНЫЙ ТИТ ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л., Александрийск. у., Цыбулевск. в. и с. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. ≪е≫, лиш. св. 1 г. 10 м. 18 д. Исп. 30 окт. 923.
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