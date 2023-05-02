Шеремета Александр Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шеремета
- Имя
- Александр
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 524
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34089. ШЕРЕМЕТА, АЛЕКСАНДРЪ Демьяновъ. К. Сокольск. у., Островск. в., д. Радуни, 21 г.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Бѣлостокск. у., 16, 4 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 7 Янв. 909. | 908 56407 169 М.
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