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Дундалевич Яков Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дундалевич
Имя
Яков
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
145527. ДУНДАЛЕВИЧЪ, ЯКОВЪ СТЕпановъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣннен. у., в. и м. Лукомля, 36 л.; — Могилев. О. С. 4 Сент. 909, 152, 1654¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 114040. | 904 32132 1655 У. | 95 69823 170 М. | 99 93248 1654¹ У.

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