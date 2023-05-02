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Юркин Василий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юркин
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8439. ЮРКИН, ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л. Гр. Трубчевск. у., Красносельск. в., д. Хмелева; - Н. С. 4 уч. Трубчевск. у. лиш. св. 10 л. условно.

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