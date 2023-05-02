Двойных Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Двойных
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14532. ДВОЙНЫХ, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Льговск. у., Ивановск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Льговск. окр. Убийство, лиш. св. 5 л., г. зач. 1 м. и 20 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 30 нояб. 920.
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