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Аттим Карл Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аттим
Имя
Карл
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
128668. АТТИМЪ, КАРЛЪ ЯНОВЪ. К. Ревельск. у., Іоганнисгофск. в., 30 л., рд. Везенберг. у., Палкинск. в., въ с. Сагаде; — М. С. 6 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 20 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.

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