Ланцев Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ланцев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7881. ЛАНЦЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 21 г., г. Благовещенска. Амурск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 3 г. 5 м. 7 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 июня 923.
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