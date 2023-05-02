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Луцкевич Михаил Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луцкевич
Имя
Михаил
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8349. ЛУЦКЕВИЧ МИХАИЛ КАЗИМИРОВИЧ, 27 л., Речицк. у., Юрьвичск. в., с. Юревичи. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 60, 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. 9 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 июня 923.

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