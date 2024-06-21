Тарасенко Иван Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарасенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88389. ТАРАСЕНКО, ИВАНЪ МАКсимовъ, 34 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Чернигов. у., Довжицк. в., с. Рудки; — Чернигов. О. С., 29 Марта 911, 152² и 1654² У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 16 Мая 911. | 904 45829 1609 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 91466.
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