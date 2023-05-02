Тропский Василий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тропский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12058. ТРОПСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 25 л., Рыбинск, у., Никольск, в., д. Саково. Н. С. 6 отд. г. Ленинграда. Ст. 189, лиш. св. 1 г. Л. в. в. с. 20/ХІІ—24.
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